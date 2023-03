Ibra titolare contro l'Udinese? Pioli: "Sta bene ma non ha ancora i novanta minuti"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan, rispondendo così ad una domanda su Zlatan Ibrahimovic: "Sta bene. Quando abbiamo fatto la lista non era in grado di giocare, quindi è tranquillo. Ibra è Ibra, le vuole giocar tutte e aiutare i compagni. Sta bene, non ha ancora i 90' nelle gambe. Vedremo che scelte farò, possono giocare anche Rebic o Origi".