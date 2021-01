Ibra, un tempo intero per affinare la condizione fisica in vista di Cagliari

Ieri negli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, Stefano Pioli ha deciso di schierare dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è rimasto in campo un tempo per affinare la sua condizione fisica in vista del prossimo match di campionato in casa del Cagliari. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che la prestazione dell'attaccante milanista non resterà nelle cronache di stagione, ma gli ha comunque permesso di mettere ulteriori minuti nelle gambe.