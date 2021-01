Ibra vs Lukaku, La Gazzetta dello Sport: "Nati per colpire. E superarsi"

Inter-Milan sarà anche la sfida tra due grandi bomber, Lukaku e Ibrahimovic. "Nati per colpire. E superarsi", scrive La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge: "Povertà e riscatto tra gol, battute e tante differenze. A Manchester Zlatan disse al belga: "Ti do 50 sterline per ogni stop fatto bene". Ma Romelu non è rimasto impressionato e oggi si presenta di nuovo davanti al divo. Che come lui ha dovuto lottare per farsi strada".