Ibrahimovic atteso oggi a Milanello, ma cosa farà in futuro?

Zlatan Ibrahimovic è stato colpito da un malanno che lo ha reso indisponibile per giorni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo svedese è atteso a Milanello più oggi che domani, ma nel prossimo futuro potrebbe rivedere il proprio ruolo. Il Senior Advisor di RedBird, ovvero della proprietà, non ha un ruolo definito, ma potrebbe voler tornare in prima fila a valutare insieme a Cardinale i candidati al ruolo di direttore sportivo.

Intanto starà vicino alla squadra perché conosce le dinamiche del gruppo e anche i tempi, sa come relazionarsi ai suoi ex compagni e come caricare i giovani in vista di un finale di stagione complicato. È ancora presto però per dire se andrà a Napoli. Quel che è certo è che vuole contribuire a far rendere la squadra al massimo, con un occhio anche al Milan Futuro, ora coinvolto in una serrata lotta per la salvezza nel girone B di Serie C.