Ibrahimovic, col rinnovo potrà superare Maldini nella classifica dei marcatori più anziani

Grazie al recente rinnovo di contratto, Zlatan Ibrahimovic potrà tentare la scalata a traguardi che non avrebbe potuto raggiungere nella stagione in corso. Lo svedese potrà superare Enrico Albertosi e diventare il quarto giocatore più anziano mai schierato al Milan, dietro a Maldini, Storari e Costacurta, trio che avrà bisogno di una ulteriore stagione per essere raggiunto o superato. Per quanto riguarda la classifica dei bomber più anziani, Zlatan potrà superare Maldini, secondo marcatore più esperto della storia rossonera a 39 anni, 9 mesi e 4 giorni. Irraggiungibile Costacurta, il quale segnò a 41 anni e 25 giorni, in occasione della sua ultima partita il 19 maggio 2007.