Ibrahimovic da record: lo svedese è a 17 gol dalla top 10 dei capocannonieri di sempre

Ibrahimovic non smette mai di stupire ed è vicino, ancora di più, a scrivere il suo nome nella storia del calcio. La leggenda svedese, infatti, è arrivato a quota 558 gol in carriera, una cifra incredibile che potrebbe essere accresciuta ancora di più in questa stagione rossonera. In particolare, lo svedese è a 17 gol dall'incredibile traguardo di entrare nella top 10 dei cannonieri più prolifici nella storia del calcio. A quota 575 gol e al conseguente decimo posto, infatti, si trovano due cannonieri come Uwe Seeler e Tulio, due leggende e una sfida difficile da affrontare ma che un campione affamato di successi come Ibrahimovic sicuramente coglierà.