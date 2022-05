Ibrahimovic, domani il secondo lancio degli Nft ispirati al fuoriclasse svedese

MilanNews.it

Come riporta il Corriere sul suo sito online e come ha ricordato nei giorni scorsi lo stesso Zlatan Ibrahimovic, nella giornata di domani giovedì 12 maggio, a partire dalle 18, partirà l'asta per acquistare gli Nft del numero 11 rossonero. Le opere digitali si ispirano all'ultimo libro di Zlatan "Adrenaline" e sono stati creati da tre artisti - Giovanni Motta, Davide Petraroli ed Eskalator - che alle 16.30 di domani presiederanno un evento online, solo audio, in cui presenteranno i loro lavori in compagnia dei curatori del progetto The Laws of Adrenaline Elisa Gusella e Alessandro Brunello. Gli Nft potranno essere comprati sulla piattaforma Markersplace.