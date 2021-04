Ibrahimovic ha trattato il suo rinnovo di contratto in prima persona

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano, collega di Sky, Zlatan Ibrahimovic ha trattato il suo rinnovo di contratto con Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis, in prima persona. Di Stefano ha detto: “Da quello che ho saputo, Ibrahimovic ha trattato personalmente il suo contratto e non con Raiola, lo ha fatto con gli avvocati della scuderia Raiola questo sì, perché la pretesa di un agente di un giocatore di quasi 40 anni, sono meno rispetto a quelle di un giocatore che ne ha la metà. Mi riferisco a Gigio Donnarumma perché uno come lui non può restare nemmeno un’ora senza contratto. Non bisogna solo vedere quanto il Milan offre a Donnarumma, ma bisogna vedere anche se ci sono altri club che hanno voglia di superare la proposta del Milan. Se c’è già un accordo con qualcuno e chiuso in un cassetto, questo non lo sa nessuno, nemmeno il Milan”.