Ibrahimovic: "In silenzio, ma stiamo lavorando. Non siamo un podcast o un talk show"

Prima conferenza stampa per Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di Senior Advisor rossonero. Lo svedese spiega il suo impegno attuale per il Milan e il prossimo step per i rossoneri:

Cosa ti rende ottimista per il futuro? "Sono molto ottimista e positivo. Abbiamo un gruppo con dirigenti che sono giovani e hanno fame, vogliono fare la differenza. Abbiamo la nostra strategia che stiamo seguendo. Non è che perdi una partita, vai in panico e cambi tutto. Siamo moto fiduciosi di quello che facciamo, è tutto sotto controllo. Il futuro è positivo. Ognuno fa questo lavoro per il Milan, non ci sono obiettivi personali. Non voglio stare qua a dire promesse che non posso mantenere: lo vogliamo dimostrare e si lavora, anche se c'è un po' silenzio non significa che non si lavora. Non siamo un podcast o talk show, quando c'è voglia di comunicare si comunica".