Ibrahimovic ironizza: "Il rinnovo? Dopo il rigore di oggi siamo messi male"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Sky Sport, ha risposto in tono ironico e scherzoso sulle possibilità di rinnovo in vista della prossima stagione: "Dopo il rigore mi sa che siamo messi male (ride ndr). Li faccio tirare a Kessie così forse sarò in un'altra situazione". Lo svedese ha un contratto in scadenza a giugno 2020, ma lo stesso Maldini ha sottolineato l'importanza del numero 11 anche in vista del futuro.