Ibrahimovic: "Mi manca il ritmo partita, ho bisogno di giocare. Più gioco, meglio sto"

Zlatan Ibrahimovic ha fatto autocritica dopo la sconfitta della Svezia contro la Georgia: "Ho mancato di lucidità sottorete. Mi manca il ritmo partita, ho bisogno di giocare. Più gioco, meglio sto. Ora ho due partite sulle gambe e domenica ci sarà la terza. Vedremo cosa vuole Janne (Andersson, il ct), quali sono i suoi piani. Se mi vuole in campo, ci sarò. La mia mentalità è quella di essere pronto non appena sarò chiamato in causa". Sulla sfida contro la Spagna, decisiva per la qualificazione: "È una buona nazionale e lo abbiamo visto anche in Nations League contro Italia e Francia. Non è un segreto come giocano. La Svezia deve fare quel che ha fatto all'andata e crederci. La questione mentale è molto importante".