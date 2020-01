Durante la conferenza a Casa Milan, Zlatan Ibrahimovic non ha voluto porsi obiettivi nel lungo periodo per la squadra: "Pensiamo ad una partita alla volta, poi vediamo cosa succederà. Questa squadra può fare di più, ha qualità. Il campionato è lungo, bisogna lavorare tanto e crederci sempre. Dobbiamo migliorare le cose in campo, sono qui per questo".