Ibrahimovic torna a postare sui social, il solito enigma: "Chapter two"

Dopo l'intervista rilasciata a GQ Italia, il Senior Advisor di Red Bird Zlatan Ibrahimovic torna a postare l'ennesimo post enigmatico sul proprio profilo Instagram.

Chapter 2: accompagnato dalle foto già in precedenza caricate per l'intervista a GQ Italia:

"Come in campo, anche qui il gioco di squadra è la cosa più importante di tutte. È quello che ho detto a Gerry Cardinale quando ho accettato di lavorare con lui. Gli ho detto chiaramente: 'Non è più un one-man show. Non vengo qui per salvare nessuno. Se pensi che sia così, lasciamo perdere subito. Io non sono qui per salvare la situazione. Sono qui per imparare dagli altri e aiutarli a dare il meglio. Imparare. Aiutare. Teamwork'".