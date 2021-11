Ibrahimovic vs Dzeko: centravanti? No, registi offensivi

Parlando del derby di domani, La Gazzetta dello Sport pone l’accento sui due bomber di Milan e Inter: Ibrahimovic e Dzeko. Non sono più i centravanti che erano a vent’anni - osserva la rosea - ma l’età, l’esperienza e l’intelligenza li hanno trasformati in registi avanzati. Tutti e due arretrano sulla trequarti per distribuire il gioco, per poi riapparire in area sugli sviluppi dell’azione. Per difensori non è semplice marcarli perché conservano strutture fisiche importanti. Pioli e Inzaghi si affidano a loro.