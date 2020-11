Ibrahimović ha giocato quattro anni al Paris Saint-Germain, segnando 156 gol di cui tre contro il LOSC. Con il Milan, invece, Zlatan non ha mai sfiato i francesi. Infatti, l'ultima sfida tra Milan e Lille risale alla stagione 2006/2007, edizione che i rossoneri vinsero in finale contro il Liverpool per 2-1.