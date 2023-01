Ielpo: "A Giroud va fatto un monumento. Panchina Leao? Conseguenza dell'atteggiamento con la Lazio"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mario Ielpo, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati soffermandosi anche su Leao e Girodu: "Panchina di Leao? Conseguenza dell'atteggiamento dell'Olimpico, secondo me. A Giroud bisogna fare un monumento, ma non perchè giochi bene, ma per come affronta le partite, dà sempre tutto e ha 36 anni".