Ag.Kjaer: "Offerte per Simon a gennaio, ma voleva chiudere la stagione al Milan. Futuro? Deciderà dopo l'Europeo"

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ai microfoni di Bold, ha parlato così del futuro del difensore danese che a fine stagione lascerà il Milan: "Giocherà l'Europeo quest'estate come capitano della Danimarca e poi sarà senza squadra. In realtà la sua idea è di pensare all'Europeo e poi decidere dove continuare la sua carriera. Quindi non mi aspetto novità a breve per Simon.

Posso confermare che quest'inverno c'è stato interesse da parte di altri grandi club, come sempre accade per un giocatore con le qualità e la fama internazionale di Simon, ma a Simon interessava solo disputare la stagione nel Milan. Gli ha regalato tante belle partite da Natale, quando è tornato da un infortunio e in quei mesi ha mostrato la sua classe di giocatore con tante grandi prestazioni nel periodo migliore della stagione del club".