Abbonamento Dazn, i costi aumentano ancora. I dettagli

Come riportato dal sito del Corriere della Sera, gli utenti della piattaforma di streaming sportivo DAZN hanno ricevuto una lettera in cui vengono informati da una parte dell'aumento dell'offerta di programmi, dall'altra di un contestuale aumento dei prezzi dei vari abbonamenti. Un ennesimo rincaro dei prezzi. Sono riportate nel dettaglio le modifiche ai vari piani previsti:

- DAZN Standard. Dal 24 agosto 2024 aumenterà i costi fino a 359 euro totali (pari a 29,92 al mese). Con questo piano si possono guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Chi volesse pagare dal 11 giugno di mese in mese, dilazionando il pagamento, dovrebbe sborsare 34,99 euro.

- DAZN Plus. Si possono collegare fino a sette dispositivi all'app, senza limiti legati alla connessione internet o alla contemporaneità di visione. Il costo è di 59.99 euro al mese.