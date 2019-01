Ielpo a MTV: "Fossi nel Milan acquisterei giocatori fisici"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV del mercato del Milan: "E' chiaro che con il blasone che il Milan ha certi acquisti possano far storcere un po' il naso, però il mercato a volte riserva delle sorprese, con giocatori che nessuno conosceva come fuoriclasse e che invece poi si rivelano tali. Se devo fare un appunto sul mercato, io andrei su giocatori fisici, perchè il Milan ha carenze in quello. Se sei il Barcellona di Guardiola e hai undici fenomeni ok, ma altrimenti la parte fisica diventa preponderante. Pensateci, quanti gol ha fatto il Milan quest'anno su calcio d'angolo quest'anno? Pochissimi".