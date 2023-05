Ielpo commenta la stagione del Milan: "Se guardiamo i risultati finali il bilancio è ottimo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Ielpo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV parlando anche della stagione vissuta dai rossoneri: "Se guardi i risultati finali il bilancio è ottimo. La qualificazione alla Champions è arrivata mentre la semifinale è importante per prestigio e morale. Il problema è stato il vulnus di gennaio-febbraio, che ti ha comportato che la qualificazione arrivasse anche per demeriti altrui e che hai perso anche altre competizioni come la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia".