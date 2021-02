Ielpo: "Il Milan è appannato dal punto di vista fisico, ieri lo Spezia si è mangiato i rossoneri"

Intervenuto a Radio 24 durante "Tutti Convocati", l'ex rossonero Mario Ielpo ha commentato così il momento di forma del Milan: "Il Milan è un po' appannato dal punto di vista fisico in alcuni giocatori. Calhanoglu e Bennacer non sono al massimo e si vede. Dietro l'assenza di Calabria si è sentita. Lo Spezia ieri si è mangiato il Milan, arrivava sempre prima sul pallone. Tutte le squadre hanno avuto alti e bassi, il Milan non ne aveva mai avuti. Il piano B di lanciare palla lunga su Ibrahimovic non ha funzionato. Manca da un po' il piano A, ovvero il Milan che abbiamo celebrato perchè giocava meglio degli altri".