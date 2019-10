Ielpo: "Mi aspetto più pragmatismo. O cambi i giocatori o quel tipo di gioco"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb di Milan e di Stefano Pioli: "Mi aspetto di vedere più pragmatismo, Pioli mi sembra più attaccato alla realtà del campo rispetto a Giampaolo. Mi immagino di vedere un Milan più concreto e più aggressivo, non bloccato nel seguire a tutti i costi determinati schemi. Il matrimonio precedente non è riuscito, penso che un allenatore non può mai rimanere arroccato sempre sulle proprie posizioni. Quando hai una determinata rosa a disposizione, devi trovare il modo migliore per vincere le partite. O cambi i giocatori o cambi quel tipo di gioco: se non si cambia nulla si fallisce".