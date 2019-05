Ielpo: "Milan, ecco da chi devi ripartire"

L’ex portiere rossonero Mario Ielpo, a Milan Tv, ha individuato i giocatori da cui la formazione milanista dovrebbe ripartire per la prossima stagione: “Io sceglierei Bakayoko ma conosco le difficoltà per riscattarlo. Lui, con Piatek, Donnarumma e Romagnoli costituiscono una importante colonna centrale. Purtroppo, Bakayoko non è del Milan. Calhanoglu ha giocato molto bene da mezz’ala, è riuscito così a sdoganare Suso. Suso è un problema tattico del Milan, gioca sempre in una posizione. Con Calhanoglu mezz’ala, Suso è venuto in mezzo più spesso e tutti e due hanno giovato dell’altro e sono migliorati. Si può ripartire da un Suso che non fa più da quella zona di campo e Calhanoglu a centrocampo”