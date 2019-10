Mario Ielpo ha parlato ai microfoni di Milan TV di Suso: "Quello che non capisco, soprattutto, è il fatto che finisca sempre tutte le partite. Tutti i giocatori del Milan vengono cambiati in fase offensiva. Lui no. Mi meraviglio, anche perchè non è un giocatore che fa del fisico la sua arma migliore, quindi magari riposare potrebbe essere utile".