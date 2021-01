IFFHS - Milan sesta miglior squadra del mondo nel 2020

L’IFFHS ha pubblicato la classifica delle migliori squadre di calcio dell’anno solare 2020. L’organismo, che si occupa delle statistiche e dei record (individuali e non) riguardanti la storia del calcio nelle competizioni organizzate dalla FIFA, ha stabilito che per l’anno appena concluso, il miglior club è stato il Bayern Monaco. Il podio di questa classifica è completato dal Palmeiras e dal PSG. E le italiane in che posizioni sono? La prima classificata fra i club del nostro paese è l’Inter (quarta), seguita poi dal Milan e dalla Juventus, rispettivamente sesta e settima. Al quinto posto c’è il Manchester City. La squadra di Stefano Pioli, ha guadagnato ben 155 posizioni rispetto al 2019. L’Italia conta dunque 3 club nella Top 7 mondiale realizzando così il miglior risultato dal 2006. Ecco la classifica delle prime 10 squadre, dove non figurano Liverpool, Real Madrid e Barcellona:

1) Bayern Monaco – 260 punti

2) Palmeiras – 230

3) PSG – 226

4) Inter – 223

5) Manchester City – 221

6) Milan – 220

7) Juventus – 218

8) Siviglia 213

9) Manchester United – 212

10) Arsenal – 206