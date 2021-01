Il 2020 rossonero: quello in rovesciata di Ibra a Udine è stato il gol più bello dell'anno

Quel è stato il gol più bello tra i 106 segnati dal Milan nel 2020? Non è stato facile sceglierlo, ma alla fine il premio va a Zlatan Ibrahimovic per la rete siglata il 1° novembre alla Dacia Arena contro l'Udinese. Siamo all'83', il risultato è fermo sull1-1, il Diavolo non sta giocando una grande partita e per vincere serve un colpo di uno dei suoi giocatori di qualità. E chi poteva regalare la magia decisiva se non Ibrahimovic? Cross dalla sinistra di Rebic, la difesa dei friulani non riesce a liberare, il pallone si impenna in mezzo all'area di rigore, lo svedese non ci pensa due volte e prova la rovesciata con la palla che finisce alle spalle di Musso. Un gol pazzesco che forse al mondo solo Ibra poteva pensare e soprattutto realizzare.