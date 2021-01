Il 4 maggio diventa il giorno della memoria del Grande Torino

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - La Regione Piemonte ha istituto, con un disegno di legge approvato oggi in giunta, la giornata in memoria del Grande Torino nella data simbolo del 4 maggio, ricorrenza della tragedia di Superga. Oltre a mantenere vivo il ricordo e le gesta degli Invincibili, l'istituzione della giornata intende ispirare le nuove generazioni, e non solo, a un modello di vita e di sport senza uguali, dove l'unità di gruppo può portare a raggiungere risultati inimmaginabili. "Sono orgoglioso di questo Disegno di Legge che fa entrare nella storia della nostra istituzione il ricordo di una squadra che ha dato lustro al Piemonte in tutto il mondo - afferma l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca -. C'era bisogno che la Regione Piemonte mettesse per iscritto che il 4 maggio è la giornata dedicata alle leggende granata? Forse no, perché il ricordo di quella storia è impresso indelebilmente nel cuore di ogni sportivo ma, contemporanea, la Regione non poteva nemmeno esimersi da compiere un ennesimo tributo al Grande Torino e battersi perché il suo ricordo diventasse una occasione ufficiale". (ANSA).