Il Barcellona pensa a Leao per la prossima estate, ma ad una condizione

vedi letture

Il Barcellona continua a monitorare la situazione di Rafael Leao. Ne parla questa mattina il quotidiano SPORT, secondo il quale l'attaccante del Milan resta un giocatore molto apprezzato dal presidente blaugrana Joan Laporta, che aveva non a caso già dato mandato ai suoi dirigenti di tentare un blitz qualche mese fa dopo la fumata nera per l'obiettivo Nico Williams dell'Athletic Club. Dal canto suo, Leao oggi non nutre un grande feeling col suo nuovo mister Paulo Fonseca ed è finito quasi ai margini del progetto tecnico rossonero: per questo - scrive la testata catalana - la sua valutazione di mercato si sta abbassando, col Barça spettatore interessato seppur al momento bloccato dai parametri finanziari imposti dalla Liga.

Dopo essere stato dichiarato incedibile dal Milan la scorsa estate, nonostante la richiesta di informazioni dello stesso Barcellona attraverso l'agente Jorge Mendes, oggi Leao vive una situazione di precarietà e incertezza che rende il suo futuro aperto a ogni possibilità. Il Barcellona cerca proprio un esterno sinistro per il 2025-2026 e l'ex Lille appare in cima alla lista di Deco, a patto però che il suo prezzo sia ragionevole. Il contratto attuale di Rafa Leao col Diavolo scade nel 2028 e non è presente alcuna clausola di risoluzione.