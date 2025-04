Il Barcellona vince la Youth League: battuta la rivelazione Trabzonspor

vedi letture

Non riesce a compiere l'impresa finale il Trabzonspor, è il Barcellona Under 19 a trionfare nella finalissima di Youth League. Una stagione fantastica per il club blaugrana: la prima squadra è in corsa per un grandioso triplete (Liga e Champions League, Coppa del Re già acquisita), mentre la formazione femminile sta per giocare la finale di Champions League.

Intanto però i giovani della Masia tengono alto il nome di una delle più rinomate fucine di talenti e si porta al vertice del calcio europeo U19. Cadono i turchi del Trabzonspor, che hanno eliminato ben tre italiane, Juventus, Atalanta ed Inter. Dopo l'Olympiacos, i baby catalani vengono laureati campioni: decide la doppietta di Ibrahim Diarra, oltre alle reti di Andres Cuenca e Hugo Alba. Un 4-1 senza storia dove Bican Tibukoğlu ha segnato perlomeno il gol della bandiera. Con questa terza vittoria nella sua storia, il Barcellona diventa il club più titolato in Youth League - si legge su FootMercato -, davanti al Chelsea (due trionfi).

Semifinali, al Colovray Sports Centre, Nyon, Svizzera

Venerdì 25 aprile

Salisburgo - Trabzonspor 1-2

Barcellona - AZ Alkmaar 0-1

Finale, al Colovray Sports Centre, Nyon, Svizzera

Lunedì 28 aprile

Trabzonspor - Barcellona 1-4: I. Diarra 11'-68', Cuenca 18', H. Alba 56'; Tibukoğlu 88'