Il bel messaggio di Pulisic a Pioli: "Tu e il tuo staff mi avete aiutato a ritrovare la gioia in questo bellissimo gioco"

Sono e verosimilmente saranno tanti i messaggi di addio per Stefano Pioli, al termine dei suoi quasi cinque anni sulla panchina del Milan. Ieri sera il saluto emozionante a San Siro, condiviso con due giocatori che come lui hanno segnato un pezzo importante di storia rossonera, Simon Kjaer e Olivier Giroud. I saluti sono arrivati da chi Pioli lo ha vissuto tanto in questi anni ma anche da chi ha avuto modo di lavorarci per meno tempo rispetto ad altri. E' il caso di Christian Pulisic, arrivato solo da un anno ma capace di scrivere uno dei migliori messaggi per Stefano Pioli.

Il saluto di Pulisic a Stefano Pioli: "Grazie di tutto Mister. Tu e il tuo staff mi avete aiutato a ritrovare la gioia in questo bellissimo gioco e per questo vi sono molto grato. Ti auguro solo il meglio sempre! E grazie ai tifosi per il supporto di quest'anno. Brindiamo a cose più grandi e migliori il prossimo anno".