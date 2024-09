Il bilancio dell'arbitro Schärer in Europa: ha già arbitrato una finale

La Uefa per la sfida di Champions League tra Bayer Leverkusen e Milan che si giocherà in Germania martedì 1° ottobre alle ore 21 ha scelto un arbitro svizzero. Si tratta di Sandro Schärer, fischietto classe 1988. Si tratta della dodicesima sfida di Champions League affidata all'elvetico: dei precedenti 11 incontri diretti, 10 erano gare dei gironi e una soltanto della fase finale (ottavi di andata, Milan-Tottenham 1-0; 2022/2023). Ben diciotto le direzioni in Europa League, di cui diverse tra quarti e ottavi di finale. In Conference League invece conta due precedenti: una semifinale e un quarto. Recentemente ha arbitrato la gara più importante della carriera: la finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta vinta dagli spagnoli per 2-0.

Arbitro

Sandro Schärer SUI

Assistenti

Stéphane De Almeida SUI - Jonas Erni SUI

Quarto uomo

Lionel Tschudi SUI

Video Assistant Referee

Fedayi San SUI

Assistente Video Assistant Referee

Pol van Boekel NED