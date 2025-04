Il bilancio stagionale dei derby sorride al Milan: il dato

Il Milan è in finale di Coppa Italia. Dopo un avvio di partita complicato, la formazione di Sergio Conceiçao è riuscita ad imporsi per 3 a 0 sui rivali cittadini grazie alla doppietta di Luka Jovic e alla solita rete di Tijjani Reijnders.

Quella di questa sera è la terza vittoria in stagione del Diavolo contro l'Inter. Nelle ultime stagioni la formazione rossonera non era mai riuscita ad imporsi per più di una volta sui nerazzurri, ma quest'anno la storia è cambiata. Il bilancio complessivo dei derby stagionali sorride infatti al Milan: su 5 incontri il Diavolo è riuscito a vincere per l'appunto in tre non perdendo mai, visto che le atlre due partite sono finite in pareggio.