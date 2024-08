Il Bologna cerca rinforzi per l'Europa: anche Pobega tra i candidati

Il Bologna si appresta a disputare la sua prima Champions League da oltre 60 anni. La squadra rossoblù ha cambiato moltissimo in estate, in primis perdendo il tecnico Thiago Motta - finito alla Juventus e rimpiazzato con Vincenzo Italiano - e due stelle della squadra come l'attaccante Joshua Zirkzee e il difensore Riccardo Calafiori, entrambi finiti in Premier League tra Manchester United e Arsenal.

In tutto questo è chiaro che la squadra emiliana sta cercando di trovare rinforzi che possano non solo rimpiazzare il valore dei partenti ma che possano avere anche una discreta dose di esperienza europea. Per questo motivo, secondo Il Resto del Carlino, per il ruolo di centrocampista il Bologna ha stilato una lunga lista, in cima alla quale c'è Cesare Casadei, centrocampista ex Inter e oggi di proprietà del Chelsea. Ma tra gli altri nomi c'è anche il rossonero Tommaso Pobega che potrebbe salutare Milanello nel corso dell'estate di fronte a una buona offerta. Gli altri nomi: l'ex milanista Brescianini, Suslov del Verona e Prass dello Sturm Graz.