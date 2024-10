Il Bologna fa una bella figura ad Anfield, ma perde 2-0 contro il Liverpool

Il Bologna di Liverpool verrà ricordato col sorriso. Perché ad Anfield c'è una squadra che gioca con carattere, personalità. E che contro una delle squadre più forti d'Europa non sfigura affatto. Anzi, è anche sfortunato, perché Ndoye colpisce due legni nel primo tempo. Ma nel calcio vince chi la butta dentro e a buttarla dentro sono i Reds: dopo undici minuti con Mac Allister, a un quarto d'ora dalla fine con Salah.

Che bell'avvio!

Pronti-via, neanche due minuti di gioco e il Liverpool sfiora il vantaggio con una bella azione di Gravenberch, ma il Bologna si salva. Ed è proprio il Bologna a passare, qualche minuto più avanti, con la prima rete di Dallinga: si alza però la bandierina per l'offside. Neanche il tempo di digerire la delusione, ecco che arriva quella più grande: il vantaggio del Liverpool. Salah crossa da destra sul secondo palo, Mac Allister arriva puntuale sul secondo palo e deve solo spingere in fondo al sacco. La squadra di Italiano, nonostante lo svantaggio, non esce dalla partita. Anzi, sembra quasi che serva come sberla per svegliarsi definitivamente.

Bologna, che sfortuna!

Oltre a una palla-gol di Szoboszlai, da metà primo tempo il Bologna si fa preferire al Liverpool. Ad Anfield. Ed è tutt'altro che scontato. Un buon Bologna, dunque. Anche sfortunatissimo, visto che colpisce due legni. Prima Ndoye (con leggera deviazione) sbatte sulla traversa. Poi, cinque minuti dopo, ancora lo svizzero va a un passo dal gol, impattando però sul palo dopo una deviazione di Alisson. E ancora Urbanski, poco dopo, pure si rende ancora pericoloso. Insomma, ad Anfield c'è un ottimo Bologna, ma il primo tempo si chiude col Liverpool avanti 1-0.

Un gol alla... Salah

Nel secondo tempo il Bologna continua a fare il Bologna, a giocare con personalità, ma il Liverpool rientra in campo più organizzato, con gli accorgimenti giusti e soprattutto senza più voglia di rischiare. E infatti, eccezion fatta per un tiro di prima su sviluppo di palla inattiva di Orsolini, non subisce più niente. I felsinei, comunque, tengono bene il campo. Ma poi devono inchinarsi al colpo del campione: Salah, con un gol alla Salah, ovvero un tiro a giro vincente dai venti metri, sigla il 2-0 definitivo e mette in cassaforte la partita.