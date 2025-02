Il Bologna non trova il successo in casa contro il Milan da 18 partite di fila in Serie A

Il sito della Lega Serie A, in vista della sfida di questa sera al Dall'Ara, riferisce che, escludendo la prima giornata, Bologna e Milan (41 punti entrambi nel campionato in corso) si sfidano in un match con esattamente gli stessi punti in classifica per la prima volta dalla 16ª giornata del 2017/18 (21 punti a testa in quel caso): i rossoneri vinsero per 2-1 al Meazza in quella circostanza.

Il Bologna non trova il successo in casa contro il Milan da 18 partite di fila in Serie A (5N, 13P), l’ultimo successo interno dei rossoblù contro il Diavolo risale al 10 marzo 2002 (2-0, reti di Salvatore Fresi e Julio Cruz): solo contro la Juventus (21, striscia ancora in corso) gli emiliani hanno registrato una striscia casalinga più lunga senza vincere nella massima serie.