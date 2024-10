Il Cagliari ci prende gusto: 3-2 sul Torino e terzo risultato utile consecutivo

Il Cagliari si è sbloccato e ora non si ferma più. Dopo due punti nelle prime cinque giornate, la vittoria in casa del Parma di tre turni fa ha tolto la ruggine di dosso ai ragazzi di mister Nicola che oggi hanno centrato il terzo risultato utile consecutivo: i sardi hanno vinto in casa per 3-2 contro il Torino di mister Vanoli, che invece sta seguendo un percorso inverso di rendimento. Per i rossoblù dopo la vittoria con il Parma e il pareggio a Torino contro la Juve, altri tre punti vitali oggi.

Nicolas Viola porta in vantaggio i cagliaritani a fine primo tempo ma arriva l'immediato pareggio di Sanabria che manda al riposo le due squadre in parità. Nella ripresa Linetty mette i granata davanti ma a un quarto d'ora dalla fine il Cagliari ribalta tutto in circa 4 minuti: prima il gol di Palomino e poi l'autogol di Coco.