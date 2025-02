Il capo dell'AIA Zappi: "Non soddisfatti; sì alla modifica del protocollo"

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Non siamo soddisfatti, qualche problema c'è stato e non possiamo negarlo. L'arbitro non può che applicare il protocollo dell'Ifab, è questo istituto che modifica gli strumenti protocollari e se deciderà di aggiornarli per garantire la regolarità del calcio noi lo faremo volentieri". Così Antonio Zappi, presidente dell'Aia, in occasione dell'assegnazione del Premio Nazionale Enzo Bearzot 2025, parla delle ultime polemiche arbitrali aprendo, se l'Ifab vorrà, alla modifica del protocollo. (ANSA).