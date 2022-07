Il Club Brugge ci prova per Muriqi, ma arriva il no della Lazio al prestito

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nelle ultime ore, scrive il Corriere dello Sport, il Bruges ha fatto un nuovo tentativo con la Lazio per Vedat Muriqi: la società belga e i biancocelesti avevano trovato una base di accordo per 10 milioni più bonus, operazione però sfumata dopo le visite mediche del giocatore. Il Bruges recentemente ha formulato una nuova offerta a Lotito, questa volta basata su un prestito con opzione, ipotesi che però è stata respinta dalla Lazio che per il suo cartellino intende monetizzare subito. Ad oggi la squadra che potrebbe spuntarla è il Maiorca, ma l'offerta da 7,5 milioni più bonus per arrivare a 9 non è stata considerata sufficiente dalle parti di Formello. E così le trattative vanno avanti.