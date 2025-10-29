Il commento del club ad Atalanta-Milan: "Un punto giusto, meritato. C'è ancora margine per migliorare in fase offensiva"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club acmilan.com, ad Atalanta-Milan (1-1):

"Pareggio per il Milan nella 9ª giornata di Serie A contro l'Atalanta: 1-1 il risultato finale nel turno infrasettimanale a Bergamo. I rossoneri sono partiti forte, trovando il vantaggio con Samuele Ricci nei primi minuti di gioco. Tuttavia, l'Atalanta ha risposto con un gol di Lookman, assistito da Pašalić, riportando il punteggio in parità. Questo risultato mantiene il Milan imbattuto nelle ultime nove partite in tutte le competizioni, al termine di una partita estremamente combattuta. Un punto giusto, meritato, che posiziona i rossoneri temporaneamente al terzo posto in classifica, a pari punti con la Roma, nostra prossima avversaria.

I ragazzi di Mister Allegri, ancora con rotazioni molto corte, hanno mostrato determinazione e spirito di squadra, nonostante le difficoltà incontrate durante il match. La partita è stata caratterizzata da un inizio vivace, con il gol di Ricci che ha dato fiducia ai rossoneri. Tuttavia, la reazione dell'Atalanta è stata veemente. Gli ingressi di Nkunku e Loftus-Cheek hanno rialzato il baricentro e spostato un po' l'inerzia del match. E, nonostante le occasioni create, il risultato non è cambiato. La squadra ha dimostrato solidità difensiva e capacità di adattamento, ma c'è ancora margine per migliorare in fase offensiva".