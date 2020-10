In vista della gara contro il Celtic, il Corriere dello Sport, a pagina 18, pone l’accento sulle parole di Stefano Pioli alla vigilia. "In Europa per fare strada", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi riporta altre dichiarazioni dell’allenatore rossonero: "La storia del Milan ci impone di pensare in grande Maggiori pressioni dopo il derby? Sapremo reggerle".