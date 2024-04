Il CorSera titola: "Core de Roma. Il Milan esce a pezzi"

"Core de Roma. Il Milan esce a pezzi": titola così questa mattina il Corriere della Sera all'indomani dell'eliminazione dei rossoneri dall'Europa League. All'Olimpico, i giallorossi, che partivano già in vantaggio dopo lo 0-1 dell'andata a San Siro, chiudono di fatto la pratica con due gol nei primi venti minuti. Al 31' la squadra di De Rossi resta in 10, ma il Diavolo crea poco anche in superiorità numerica e trova il gol solo nel finale con Gabbia.

Dopo questa ennesima delusione, la posizione di Stefano Pioli è in bilico: sicuramente il tecnico di Parma resterà fino al termine della stagione, ma il suo indice di gradimento è in caduta libera. Lunedì arriva il derby di Milano, match che il Milan perde da cinque gare di fila. Vedere i nerazzurri festeggiare lo scudetto e la seconda stella in casa propria sarebbe un altro brutto colpo da incassare per il Diavolo.