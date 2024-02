Il CorSport titola citando Pioli: "Stiamo prendendo rigori da tutte le parti"

Questa mattina il Corriere dello Sport ha riportato le parole di Stefano Pioli che ieri sera, dopo il pareggio con l'Atalanta, non le ha mandate a dire e si è scagliato contro la decisione di Daniele Orsato di concedere il calcio di rigore all'Atalanta. Il quotidiano sportivo ha titolato citando Pioli: "Stiamo prendendo rigori da tutte le parti". Si tratta infatti dell'undicesimo rigore stagionale fischiato ai danni dei rossoneri e tutti sono stati trasformati dalle squadre avversarie.

Per Pioli la causa si ritrova anche nelle decisioni arbitrali: "Stiamo prendendo rigori da tutte le parti. Troppi 11 rigori contro, qualcosa di esagerato nelle valutazioni arbitrali nei nostri confronti c’è e non da oggi". Sul campo, invece, Pioli elogia Rafa Leao, migliore in campo della sfida: "Questa è stata la sua miglior partita. Dovrà essere sempre questo giocatore perché ha i mezzi".