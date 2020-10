Il Covid colpisce ancora il Milan: 10 giorni di quarantena per Gigio e Hauge

Il Covid non fa sconti sul calcio milanese. Lo scrive il quotidiano Tuttosport dopo la notizia della positività di Donnarumma e Hauge. Dopo aver dovuto fare a meno per due settimane di Ibrahimovic, dunque, il Milan dovrà ora rinunciare per almeno quattro partite al proprio portiere titolare. Gigio, infatti, dovrà rimanere in quarantena per dieci: se il tampone a cui sottoporrà mercoledì 4 darà esito negativo, potrà tornare a lavorare in gruppo e puntare alla sfida con il Verona in programma domenica 8 ottobre.