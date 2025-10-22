Il croato Jarni: "Modric è come il vino rosso, più invecchia e più migliora"

Robert Jarni, ex giocatore, tra le altre, di Torino, Juventus e Real Madrid, ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com nella quale ha parlato anche di Luka Modric. Queste le sue parole sul centrocampista croato che sta vivendo una seconda giovinezza al Milan: "Luka è come il vino rosso, più invecchia più migliora. Nessuno si aspettava di vederlo ancora a questi livelli, ha 40 anni ed è il solito campione. Ah se giocasse nella mia Juve...".

Intervistato dalla Rai, Modric ha dichiarato: "Giocare con il Milan è la cosa migliore al momento, sono in un grande e storico club: la squadra ha grandi talenti e il mister è un vincente, è un percorso lungo ma ho grandi aspettative. Qual è l'obiettivo? Io sono venuto qua per vincere, tornare in Champions è l'obiettivo minimo ma spero di fare di più".