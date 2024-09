Il derby della Lanterna è blucerchiato: la Samp elimina il Genoa e vola agli ottavi di Coppa Italia

vedi letture

Finisce con la Gradinata Sud in festa il derby della Lanterna numero 108. La squadra di Andrea Sottil supera ai calci di rigore il Genoa dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

Le scelte dei tecnici

Tante assenze per mister Alberto Gilardino che deve fare a meno di Messias, Malinovskyi ed Ekuban oltre a Norton-Cuffy. In porta spazio a Leali con Vogliacco, Bani e Vasquez mentre sulle corsie laterali spazio a Sabelli e Martin. A centrocampo insieme a Badelj scelte obbligate con Thorsby e Frendrup mezzali mentre in attacco Vitinha fa coppia con Pinamonti. Qualche cambio per mister Andrea Sottil con Meulensteen in cabina di regia con Akinsanmiro e Vieira ai lati mentre Depaoli dà respiro a Venuti a destra e Ioannou a fare gli straordinari a sinistra. In difesa davanti a Silvestri rientra Vulikic al fianco di Bereszynski e Romagnoli mentre in attacco La Gumina rimpiazza Tutino al fianco di Coda.

La sblocca Pinamonti

Dopo le prime schermaglie iniziali, i blucerchiati di Sottil vanno vicini al vantaggio con una bella percussione di Depaoli che entra in area ma poi strozza troppo il mancino e mette sul fondo. La risposta rossoblù arriva con Vitinha che punta e supera Bereszynski in area e calcia con potenza trovando però l’ottima risposta di Silvestri che respinge. Il Grifone mette le ali al nono minuto: rinvio errato di Romagnoli che innesca la ripartenza di Pinamonti su assist di Badelj. L’attaccante calcia in maniera chirurgica, un bacino al palo e pallone in rete. La risposta della Samp arriva con un recupero di Bereszynski che crossa per Coda. La sua conclusione è centrale e Leali respinge.

Ritmi alti, calo nella ripresa e pari di Borini

Ritmi infernali in campo a Marassi e il Genoa sfiora il raddoppio con una conclusione sporca di Vasquez per Vitinha anticipato addirittura da Thorsby che salta di testa e toglie il pallone del 2-0 al portoghese. La squadra di Sottil prova a colpire in velocità con un tacco di Coda per Depaoli ma il suo diagonale si spegne di poco sul fondo. Al 24’ Vieira cerca in orizzontale Coda che calcia al volo ma Leali si supera a togliere la sfera dall’angolino alla sua sinistra. Al 36’ Vitinha fa un gran numero all’interno dell’area mandando al bar Bereszynski ma la conclusione del portoghese termina alta. Ad un minuto dalla fine del primo tempo, La Gumina calcia in diagonale con potenza ma ancora una volta Leali salva tutto in corner. La Sampdoria inizia il secondo tempo nella metà campo del Genoa che difende con ordine e prova a pungere con un colpo di testa di Badelj che viene controllato da Silvestri. I rossoblù di Alberto Gilardino abbassano il loro baricentro complici anche i cambi conservativi. Il pareggio blucerchiato arriva con Borini che riceve un pallone sfiorato da Tutino e calcia di prima intenzione superando Leali. Nel recupero Ankeye scappa via a Romagnoli che lo atterra e guadagna la via degli spogliatoi.

I rigori

Sul dischetto si presenta per primo Miretti che apre troppo il piattone e manda sul fondo. Successivamente segnano nell’ordine Borini, Bani, Bereszynski e Bohinen mentre Benedetti calcia centralmente e si fa respingere il pallone da Leali. A segno poi Vasquez, Depaoli, Vogliacco e Tutino mandando i tiri ad oltranza. Dopo i gol di Frendrup e Sekulov, Silvestri respinge il rigore di Zanoli con Barreca che fa volare la Sampdoria agli ottavi di finale ma soprattutto regala la vittoria nel derby.