Il derby della Madonnina - Dumfries migliora, Hernandez è il top a sinistra

Alle 18 è in programma il derby della Madonnina, che può riaprire il campionato oppure chiuderlo quasi del tutto. Inter e Milan si giocano una fetta importante della stagione, perché i nerazzurri potrebbero andare definitivamente in fuga, aprendo una mini-crisi per i rossoneri, tallonati dal Napoli e con l'Atalanta a meno sei ma con una partita in meno

Dumfries contro Hernandez

Le due frecce che riescono a fare sia la fase offensiva che quella difensiva, questa sera, si troveranno contro sulla stessa fascia. Dumfries è stato acquistato per prendere il posto di Hakimi, indiscusso padrone della corsia destra della scorsa annata, riuscendo piano piano a trovare una propria dimensione con Inzaghi. Non era semplice, dopo un inizio in sordina e che poteva metterlo in grosse difficoltà. I gol e gli assist hanno aiutato un percorso di crescita che, invece, Hernandez vede da molto tempo. È considerato l’esterno sinistro più forte del campionato, con Gosens che potrebbe insidiare il suo primato se dovesse rientrare nelle prossime settimane.

Duello chiave.

La fascia destra sarà importantissima: Skriniar a tenere le sgroppate di Leao, ma nella sovrapposizione ci sarebbe anche Hernandez che dovrà essere tenuto a bada proprio da Dumfries. È chiaro che, nelle idee di Pioli e di Inzaghi, il duello sarà decisivo, visto che per entrambi c'è attitudine a offendere e sgroppare.

Chi scegliere: Theo Hernandez.