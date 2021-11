Il derby riapre ai tifosi, i Milan Club fremono: "Sarà speciale"

Un derby allo stadio, era ora! I tifosi sono pronti ad abbandonare divani e tv per assistere dal vivo, quindi a San Siro, al big match più atteso a Milano (e non solo). La Gazzetta dello Sport, in vista della supersfida di questa sera, ha fatto un salto nei Milan Club della città. "Derby, Milan primo, stadio di nuovo aperto: tutti vogliono esserci, sarà speciale", spiega Giuseppe Munafò, presidente dei Milan Club di tutta Italia. Tra i gruppi storici quello tutto al femminile "Stella" di Alberta Prandina: "Siamo oltre cento iscritte, tutte donne. Per il Milan abbiamo macinato chilometri, figurarsi se perdevamo il derby". Immancabili anche il "Naviglio Rossonero" di Mauro Busnati ("Fedelissimi dai tempi del grande Milan, e questo un po’ gli somiglia") e i "Commercialisti rossoneri" ("Ci saremo, anche in un momento di socialità ridotta il Milan ci ha tenuto uniti", dice il presidente Marco Rigamonti).