Il destino di Fonseca, De Grandis: "E' un uomo solo, nessuno del Milan lo ha mai difeso"

Manca sempre meno al derby di questa sera contro l'Inter, una sfida storica che i rossoneri soffrono da troppi anni. Ci sarà bisogno di una scossa mentale più di ogni cosa, con lo stesso Fonseca in bilico nel suo futuro al Milan. Di questa attesissima partita ha parlato il giornalista Stefano De Grandis. Ecco il suo commento a Sky Sport:

"E' una sfida proibitiva per Fonseca, che è sempre stato un uomo solo al Milan. Non ci sono mai state dichiarazioni a difesa dell'allenatore portoghese, nessuno della società l'ha difeso, e oggi si gioca tutto con una formazione super sbilanciata. Fonseca mi sta anche simpatico, è una brava persona, però mi sembra che in questo momento sia facendo un corso di alpinismo".