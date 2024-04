Il ds dell'Austria nega che Rangnick abbia trovato un accordo col Bayern Monaco

Il Bayern sembra aver scelto il prossimo allenatore. Dovrebbe essere Ralf Rangnick a raccogliere l'eredità di Thomas Tuchel al termine della stagione attuale, anche se l'ex obiettivo del Milan ha un contratto con la Federcalcio austriaca.

L'ex tecnico del Lipsia e del Manchester United guiderà sicuramente Arnautovic e soci ai prossimi campionati europei, come ha ribadito nelle scorse ore anche Peter Schöttel, il direttore sportivo dell'Austria: "Ralf Rangnick ha un rapporto contrattuale valido. L'ÖFB non ha ricevuto alcuna richiesta per liberarlo".

Accordo trovato col Bayern?

L'intesa con il Bayern, secondo alcuni media bavaresi, dovrebbe già definirsi questo fine settimana. L'attuale commissario tecnico dell'Austria, oggi 65enne, ha vinto almeno per adesso il ballottaggio con gli altri candidati tra cui Roberto De Zerbi -, ma c'è da dire che le prime scelte del Bayern sono via via decadute: da Xabi Alonso a Julian Nagelsmann fino a Zinedine Zidane e Unai Emery.