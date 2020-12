Il fenomeno Milan è da studiare: primo posto con una squadra giovane e sfrontata

“Sono felice perché siamo una vera squadra”. La gioia di Stefano Pioli a fine partita è incontenibile. Vincere in casa della Sampdoria senza Ibrahimovic, Kjaer, Leao e Bennacer e con una squadra giovanissima la cui età media è sotto ai 23 anni, vuol dire aver costruito una macchina quasi perfetta. Il successo di sacrificio e sofferenza evidenzia ancora di più la tenuta mentale di questo gruppo, che ha saputo gestire una gara difficile: “Avevamo in campo una squadra giovanissima, i giocatori continuano a sorprendermi per la maturità”, ha spietato l’allenatore. Il Milan è arrivato a otto successi nelle prime 10 gare di questa Serie A: in 86 precedenti partecipazioni alla competizione, i rossoneri hanno fatto meglio a questo punto del campionato solo nel 1954/55 con nove vittorie. Sono numeri davvero importanti, che si vanno a sommare a quelli del post lockdown. Perché il Milan non perde in campionato dall’8 marzo scorso contro il Genoa, ormai sono 9 mesi, ed è arrivato a 22 partite di fila senza subire un ko. Con la rete di Kessie alla Samp i rossoneri hanno stabilito il proprio record di partite consecutive in cui sono andate in gol nel massimo campionato, ben 30 match. “Queste partite sono quelle più difficili, venivamo dall'Europa League e abbiamo preparato la gara solo in un giorno. E’ giusto essere soddisfatti e che i ragazzi prendano i complimenti", ha confessato Pioli. Il Milan guida la classifica con 5 punti sull’Inter seconda, la squadra continua a dimostrare di saper reggere le pressioni e vuole continuare a sognare.